بالصور- سعر مرتفع لإطلالة إيمان الباني الشيك من دبي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني، في أحدث إطلالة على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بلوك شيك جداً من دبي، فقد إرتدت توب ضيقة باللون الأسود، وسترة من دار أزياء Casablanca وصل سعرها إلى 714 يورو، وسروالاً من نفس دار الأزياء بسعر 363 يورو، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت إيمان الباني بيدها حقيبة من دار أزياء DIOR، وصل سعرها إلى 1933 دولار.

