شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

هدم منازل الفلسطينيين

حل الدولتين

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي مساء الأربعاء، استهدف منزلًا في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في مخيم طوباس، ثم باشرت قصفه بالقذائف والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، تم اختطاف جثامينهم.ولفتت إلى أن الاحتلال فجر المنزل بعد انتهاء العملية.وتواصل قوات الاحتلال عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة طولكرم ومخيمها، وأخطرت 23 منزلًا جديدًا تمهيدًا لهدمها.يأتي ذلك في إطار سياسة الهدم المستمرة، التي تستهدف منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.

وذلك من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي يشكل خارطة طريق للسلام.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وفدًا برلمانيًا بريطانيًا، اليوم الأربعاء في رام الله، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين المتكررة.

خطة الإغاثة والتعافي

كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني للوفد البرلماني جهود الحكومة في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، والتركيز على توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المنازل المدمرة بشكل جزئي، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل من خلال خطة أعدتها الحكومة الفلسطينية، ويجري العمل على تطويرها مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين.