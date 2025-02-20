شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر ومواصفات 4 فئات من نيسان جوك 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالخميس، 20 فبراير 2025 12:00 ص
كشفت شركة “نيسان مصر” عن طرح سيارات “جوك” فيس ليفت موديل 2025 عبر 4 فئات فى السوق المحلى وجاءت أسعار الفئات الأربع كالآتى:
الفئة الأولى: مليون و68 ألف جنيه.
الفئة الثانية: مليون و168 ألف جنيه.
الفئة الثالثة: مليون و218 ألف جنيه.
الفئة الرابعة : مليون و218 ألف جنيه.
يذكر أن نيسان جوك سيارة تناسب فئة الشباب، أما عن أبرز مواصفات السيارة المزايا الرئيسية مرايات كهربائية وأوتوماتيكية الطى وحجم شاشة لوحة العدادات7 بوصة ونظام سماعات عالية الجودة Bose وأضواء داخلية جمالية ونظام مفتاح ذكى وأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة.عوامل السلامة والأمان للسيارة جوك:
رؤية 360° درجة
نظام الفرملة الطارئة الذكي
نظام التنبيه لمنع مغادرة حارة السير
تنبيه النقطة العمياء
تحذير حركة المرور الخلفية
الوسادات الهوائية للسائق والراكب
الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية
(ABS) نظام المكابح المانعة للانغلاق
(EBD) نظام التوزيع الإلكترونى لقوة الفرملة
تنظلم مؤازرة المكابح الإلكترونى (EBA)
نظام التحكم الديناميكى بالسيارة (VDC)
فرامل يد كهربائية مع وظيفة الإيقاف التلقائي
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
جهاز تحذير المسافة الأمامية
جهاز تحذير المسافة الخلفية
نظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوماتيكيا
المصابيح الأمامية المزودة بوظيفة التشغيل/الإيقاف التلقائي
حساسات مطر
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المزودة بخاصية التعتيم الأتوماتيكي
كاميرا للرؤية الخلفية
إطارات احتياطية
إمكانية التحكم فى ارتفاع أحزمة المقاعد
نقطتا تثبيت خلفيتان لمقعد الطفل ISOFIX مع "حبل علوي"
نقطة تثبيت لمقعد الطفل ISOFIX للراكب الأمامي
ESP نظام التحكم الإلكترونى بالثبات
التحكم النشط فى التتبع
نظام التحكم النشط بالقيادة
نظام التحكم فى المطالع
تذكير أحزمة المقاعد للركابالمواصفات الخارجية للسيارة جوك 2025:
زجاج خلفى داكن اللون
مرايات كهربائية وأوتوماتيكيا الطى
مرايا أبواب قابلة للتعديل كهربائيًا مع مؤشرات
مصبايح الضباب الأمامية LED
مصابيح LED خلفية
مصابيح LED نهارية
مصابيح أمامية LED
مصباح ضباب خلفى LED
مرايا خارجية مطلية باللون الأسود المعدني
اريال ميتاليك (Shark Fin)
سبويلر خلفى
مقابض الأبواب بلون الجسم
إشارات قصيرة (3 عدات)
إضاءة Follow me home
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