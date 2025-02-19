برادي كوربيت يكـ شف: فيلم "The Brutalist" لم يحقق أي أرباح للمخرجين

ميرنا وليد - بيروت - في مقابلة حديثة، كشف المخرج برادي كوربيت أن فيلمه الذي لاقى إستحسان النقاد، "The Brutalist"، لم يحقق أي أرباح له أو لفريق العمل رغم النجاح الكبير الذي حققه.

الفيلم الذي وصل إلى دور السينما الشهر الماضي، حصد العديد من الجوائز الكبرى بما في ذلك جائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز "البافتا". كما رشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، ورغم هذا النجاح، أشار كوربيت إلى أن الفيلم لم يولد له أو لزوجته ومساعدته الإبداعية مونا فاستفولد أي أموال، قائلاً إنه عاش على دخل ثابت من مشروع آخر قبل ثلاث سنوات، إلى أن بدأ مؤخراً في جني أموال من الإعلانات في البرتغال.