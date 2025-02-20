شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي أبو عميرة: "المال والبنون" كان تحدى كبير أمام ليالي الحلمية والهجان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج مجدي أبو عميرة، أن خوضه تجربة إخراج مسلسل "المال والبنون" كان تحدي كبيرة بالنسبة له خاصة نزوله أمام مسلسلين حققوا نجاحات كبيرة سابقة هما "ليالي الحلمية" و"رأفت الهجان"، مشيرا إلى أن مسلس المال والبنون ناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

وأضاف مجدي أبو عميرة، خلال حديثه بالفيلم الوثائقي "دراما التسعينيات"، المذاع على قناة الوثائقية، أن مسلسل المال والبنون ناقش بشكل مكثف نكسة 5 يونيه عام 67 وتأثيرها على المجتمع بعيدا عن مناقشة فكرة الحلال والحرام.

فيما أوضح الروائي باسم شرف، أن دراما التسعينات لا تنفصل عن فترة الثمانينيات والسبعينيات، مؤكدا أن فترة الثمانينات كانت متقدمة في الدراما وما حدث في التسعينيات تكملة لما حدث في الثمانينات.