مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة الأوعية الدموية في بورتسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية في مدينة بورتسودان في جمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير 2025م، بمشاركة 12 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 30 عملية جراحية متخصصة، وتدريب 15 فردًا من الكوادر الطبية. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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