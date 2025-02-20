شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يجرى بروفة لحفله المقرر غدا على مسرح البالون بحضور تامر عبد المنعم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النجم علي الحجار بروفة نهائية لحفله المقرر إحياؤه غدا الخميس على خشبة مسرح البالون، بمناسبة احتفالات عيد الحب، والاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم، وحرص على حضور البروفة النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية "عيد الحب" والتى سيقوم بإحيائها الفنان القدير علي الحجار، وذلك غدا الخميس على خشبة مسرح البالون.

تأتي هذه الاحتفالية بناء على توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتقام الاحتفالية على تحت عنوان "الحب كله" على فصلين، حيث يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم خلال الفصل الأول استعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية استعراضات بعيد عنك "صولو" طرفا ياسر، للصبر حدود "صولو" أمنية، حيرت قلبي "صولو" مروة مصطفى.. بينما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية استعراض سيرة الحب أداء رحمة وأسماء راقصين عبدالله ياسر وعمار ياسر تصميم استعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

من ناحية أخرى يقوم بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم أميرة سعيد أغنية بعيد عنك، غادة آدم أغاني حيرت قلبي و الأطلال، نهلة خليل أغاني الحب كده و إنت عمري، هبة إسماعيل أغنية سيرة الحب و هبة محمد أغنية ودارت الأيام.

احتفالية "الحب كله" إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي و عبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية .. مساعدين إخراج دعاء محمد، هالة الصباح .. مخرجان منفذان أحمد مصطفى ومحمد عمر .. إحتفالية "الحب كله" رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

ثم يبدأ الفصل الثاني من الحفل والذي يقوم بإحيائه الفنان القدير علي الحجار مجموعة من أفضل وأحب أغانيه المحببة لدى الجمهور.



على الحجار وتامر عبد المنعم (1)



على الحجار وتامر عبد المنعم (3)



على الحجار وتامر عبد المنعم (4)



على الحجار وتامر عبد المنعم (5)



على الحجار وتامر عبد المنعم (6)



على الحجار وتامر عبد المنعم والزميل مصطفى القصبي