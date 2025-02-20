صحة ورشاقة

“نور السعودية”.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لمكافحة العمى في سريلانكا

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  • “نور السعودية”.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لمكافحة العمى في سريلانكا 1/2
  • “نور السعودية”.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لمكافحة العمى في سريلانكا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة 10 – 16 فبراير 2025م برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كتانكودي بجمهورية سريلانكا.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.484 مريضًا، وإجراء 478 عملية جراحية بالمياه البيضاء، وتوزيع 874 نظارة طبية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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