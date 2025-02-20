شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف كوميدية تجمع أحمد مالك وطه دسوقي أثناء الحديث عن مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON" الفنان أحمد مالك وطه دسوقي، بطلي مسلسل ولاد الشمس المقرر عرضه على ON خلال شهر رمضان المبارك.

لمزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2025.. اضغط هنا

وشهد اللقاء مواقف كوميدية بين أحمد مالك وطه دسوقي، حيث يقوم البرنامج على فكرة تقديم "شنطة رمضان" إلى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، وشهدت الحلقة تقديم شنطة بها دلالات من "ولاد الشمس" مثل "الخرزانة"، وكذلك "مفتاح"، حيث علقّا على ذلك بالقول إن مفتاح قلب الرجل هو المرأة وكذلك "البطيخ بالجبنة"، وأيضًا "ولاعة" كناية عن اسم الشخصية التي يقدمها أحمد مالك في المسلسل.

مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

أحمد مالك يعرض له حالياً فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أما طه دسوقى فينتظر عرض فيلم سيكو سيكو فى دور العرض، والفيلم يشارك فى بطولته عصام عمر، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.