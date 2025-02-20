شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد باللقاء.. بوتين ينظر بإيجابية إلى مباحثاته مع ترامب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل



وتابع: سأكون سعيدا بلقاء دونالد ترامب، وأعتقد أنه سيكون سعيدًا أيضًا، لكني لا أستطيع تحديد متى يمكن تنظيم مثل هذا الاجتماع.

والتقى وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء في المملكة

وفي حديثه للتليفزيون الروسي، قال بوتين إنه قيم بشكل إيجابي هذه المناقشات، مرحبا بهاكخطوة أولى.

وأضاف: من دون تعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، يستحيل حلّ مشكلات عدة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي وقال الرئيس الروسي: اتفقنا على استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي، لقد خطونا بالخطوة الأولى لاستئناف العمل في مجالات مختلفة.



وأضاف: هدف وموضوع مفاوضاتنا كان استعادة العلاقات الروسية الأمريكية، وتعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا، وتابع: شركاؤنا في هذه المفاوضات هم الذين رفضوا، الأوروبيون أوقفوا كل الاتصالات مع روسيا، والجانب الأوكراني رفض التفاوض".

وشدد على أنه لا أحد يستبعد أوكرانيا من هذه العملية. الدمام - شريف احمد - رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف الحوار الروسي الأمريكي المرتقب في الرياض، وقال إنه ينظر إليها بإيجابية، مرحبا بحقيقة أن هناك نتيجة جيدة.وتابع: سأكون سعيدا بلقاء دونالد ترامب، وأعتقد أنه سيكون سعيدًا أيضًا، لكني لا أستطيع تحديد متى يمكن تنظيم مثل هذا الاجتماع.والتقى وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء في المملكة السعودية ، في أول لقاء على هذا المستوى منذ بدء الحرب الغزو في فبراير 2022.وفي حديثه للتليفزيون الروسي، قال بوتين إنه قيم بشكل إيجابي هذه المناقشات، مرحبا بهاكخطوة أولى.وأضاف: من دون تعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، يستحيل حلّ مشكلات عدة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي: اتفقنا على استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي، لقد خطونا بالخطوة الأولى لاستئناف العمل في مجالات مختلفة.وأضاف: هدف وموضوع مفاوضاتنا كان استعادة العلاقات الروسية الأمريكية، وتعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.وأشار إلى أن بلاده لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا، وتابع: شركاؤنا في هذه المفاوضات هم الذين رفضوا، الأوروبيون أوقفوا كل الاتصالات مع روسيا، والجانب الأوكراني رفض التفاوض".وشدد على أنه لا أحد يستبعد أوكرانيا من هذه العملية.