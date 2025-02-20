شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية: الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة ثلث سكان سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية من أن 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لما يراوح بين 100 ألف و300 ألف من الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في جميع أنحاء سوريا بعد 14 عامًا من النزاع.

وقالت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة دانيلا زيزي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "إنها كارثة بكل معنى الكلمة".

15 مليون سوري معرضون للخطر

ودمرت 14 عامًا من الحرب المدن السورية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين داخل البلاد وخارجها.

واستُخدمت مليون قطعة ذخيرة متفجرة خلال هذه الفترة، بحسب تقديرات دولية جمعتها منظمة هانديكاب انترناشونال.

لكن بحسب هانديكاب انترناشونال، فإن ما بين 100 ألف و300 ألف من هذه الذخائر لم تنفجر، وهو ما يؤثر على البلاد بأكملها، ويعني أن ثلثي السكان معرضون لخطر مباشر بالقتل أو الإصابة بالمتفجرات.

عواقب على جهود تعافي البلاد

ومع عودة 800 ألف نازح داخليًا و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وفق أرقام الأمم المتحدة، فإن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المدنيين" وستكون لها عواقب على جهود تعافي البلاد، وفق ما تؤكد المنظمة الدولية.

وحذرت المنظمة غير الحكومية من أنه خلال شهرين فقط، لاحظت زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات، بتسجيل 136 حادثة في يناير الماضي وفبراير الحالي.

وتابعت زيزي: هذه واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه سوريا، وخصوصا أن الذخائر غير المنفجرة توجد قرب بنى تحتية مدنية وفي الحقول، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

حوادث يومية خطيرة

واستشهدت المسؤولة في هانديكاب إنترناشونال بقصة شابين من دير الزور، داسا لغمًا في يناير، فاضطروا إلى بتر ساق أحدهما، بينما أصيب الآخر بحروق خطيرة وإصابات بالغة.

وأضافت أن هذه الحوادث يومية، ويصعب حتى إحصاؤها، داعية إلى رسم خريطة للأراضي السورية والبدء بتطهيرها.

وهذه العملية طويلة ومكلفة، في حين أن المساعدات الإنسانية الدولية تتجه إلى الانخفاض، وخصوصًا تلك التي مصدرها الولايات المتحدة.