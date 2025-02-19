"فيلم "المستعمرة" يحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان برلين السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تلقى فيلم "المستعمرة" (Al Mosta'mera) المصري، الذي يشارك في مسابقة "Perspectives" ضمن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ75، عرضًا ناجحًا يوم الثلاثاء 18 شباط.
الفيلم نال إعجاب الجمهور والنقاد بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي وسفير مصر في ألمانيا الدكتور محمد البدري.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية ويروي قصة شقيقين، حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)، اللذين يعيشان في مجتمع مهمش بالإسكندرية، بعد وفاة والدهما في حادث عمل، عرض عليهما المصنع المحلي وظائف كتعويض، لكنهما سرعان ما بدأوا يشكّان في حقيقة الحادث، مما يدفعهما للبحث عن الحقيقة. المخرج محمد رشاد، الذي استلهم القصة من تجارب حقيقية، يسلّط الضوء على قضايا السلامة والممارسات غير القانونية في بعض المصانع.
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