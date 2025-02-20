شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: نشاط الدبلوماسية الرئاسية لم نشهد مثله منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن إسبانيا من الدولة الرئيسية المساندة للحق العربى الفلسطينى داخل الاتحاد الأوروبى وهى الأشجع، لافتا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية فى مصر خلال العشر سنوات الماضية قامت بعدد كبير من الزيارات والاتصالات واستقبال وزراء وحضور مؤتمرات.

وأضاف ضياء رشوان خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أنه منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على لم تشهد مصر هذا المستوى الكثيف والنشاط المكثف من الدبلوماسية الرئاسية، بسبب عدد اللقاءات والاجتماعات والزيارات.

وأوضح ضياء رشوان، أن الزيارات واللقاءات الكثيرة للرئيس السيسى للدول عاد بالنفع على الدولة بتنوع مصادر تسليح مصر، مؤكدا أن القيادة المصرية على قدر الموضع والموقع وفى لحظة محددة ورغم علاقتها القوية مع أمريكا ومعاهدة السلام مع إسرائيل وقفت ضدى أى شئ يهدد الأمن القومى المصرى.