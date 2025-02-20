شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 591 ألفًا.. استئناف حملة تطعيم شلل الأطفال في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الحرب تعطل إنقاذ الأطفال

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، استئناف حملة لتطعيم شلل الأطفال في قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة.وكتبت منظمة الصحة العالمية عبر منصة إكس، أنه جرى التخطيط لحملة تطعيم أخرى بين 22 و 26 فبراير الحالي.واكتُشف فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في غزة، ما أشار إلى أن الفيروس ما زال منتشرًا في البيئة، ويمثل خطرًا على الأطفال المقيمين في المنطقة.ومن المقرر أن يجري تطعيم ما يربو على 591 ألف طفل دون سن 10 أعوام.وأوضحت المنظمة أنه رغم تطعيم مئات الآلاف من الأطفال في غزة العام الماضي، فإن الوصول إلى بعض المناطق كان محدودًا بسبب القتال في غزة، ما حال دون حصول العديد من الأطفال على الجرعة الثانية.ومن المقرر أن تنطلق الدورة الثانية من التطعيم في أبريل المقبل.كان حملة التطعيم الأولى نُفذت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بعد تأكيد أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عامًا في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.