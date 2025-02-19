ياسمين عبدالعزيز تحقق مليار مشاهدة لبرومو مسلسلها الجديد في 24 ساعة .. وهكذا ردت على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز مفاجأة كبيرة بعدما أعلنت أن البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" قد حقق مليار مشاهدة في أقل من 24 ساعة، هذا الرقم الضخم الذي نشرته عبر حساباتها أثار جدلاً واسعاً، حيث أبدى البعض دهشتهم من هذا الإنجاز الكبير، خصوصاً أنه يتعلق بمسلسل درامي محلي، مما دفع البعض للتساؤل عن مصداقية الأرقام.



وفي تعليقها على الصورة التي نشرتها للبوستر الرسمي، قالت ياسمين عبدالعزيز: "البرومو الرسمي لمسلسل (وتقابل حبيب) حقق مليار مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة و٣٣ ثانية". كما لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من جمهورها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لهذا الرقم، وبين مشككين في مصداقيته.

يشارك ياسمين عبدالعزيز في المسلسل عدد من الممثلين البارزين، منهم كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، ونيكول سابا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ومن المنتظر أن يُعرض خلال موسم رمضان 2025.