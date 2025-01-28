تطورات مثيرة في أزمة زوجة خالد يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطورات مثيرة في قضية اتهام شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية إخلاء سبيل عمر زهران بضمان محل إقامته، في اتهام جديد من الشربتلي له بخيانة الأمانة في إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة، لأن المخرج المتهم لم يُسلّم الإيصال لأي طرف، بل قدّمه الى المحكمة في حافظة مستندات رسمية خلال محاكمته في قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

ولا يترتب على هذا القرار الإفراج عن عمر زهران، الذي يقضي عقوبة السجن في قضية سرقة مشغولات ذهبية من شاليمار شربتلي.

البداية كانت عندما قدم زهران إيصال أمانة موقّعاً بتاريخ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، من المخرج خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي، لمحكمة جنح مستأنف الجيزة للدفاع عن نفسه في قضية سرقة مجوهراتها.

وأوضح عمر زهران وقتها أنه شاهد على هذا الإيصال، وأنه احتفظ به بعد اتفاق بين الطرفين كونه موضع ثقة.

وفي المقابل، قدّمت شاليمار الشربتلي بلاغاً ضد عمر زهران تتهمه فيه بخيانة الأمانة، مؤكدةً أنه كان يحتفظ بالإيصال بدون وجه حق، وأفاد خالد يوسف في التحقيقات بأن الإيصال كان معدّاً للتسليم الى شاليمار في حال وفاته، موجّهاً الاتهام الى زهران بحجّة فقد الإيصال قبل ظهوره مجدّداً في المحكمة.

وبمواجهته، أنكر عمر زهران الاتهامات ضده مشيراً الى أن الخلافات بين الطرفين كانت مادية، وأنه قدّم الإيصال الى المحكمة لإثبات نزاهته.