تحديث – لهذا السّبب تغيب أصالة عن ليلة الأمير عبد الرّحمن بن مساعد وصادق الشّاعر

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ عن أمسيّة فنيّة جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عبارة عن ليلة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد والملحن صادق الشاعر سيحييها عدد من الفنانين المميّزين وهم: محمد عبده، ماجد المهندس، أنغام وأميمة طالب.

ونشر “آل الشيخ” بوستر الحفل وكتب: “أمسيّة مميّزة في ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر تجمع فنان العرب محمد عبده والفنان ماجد المهندس والفنانة أنغام والفنانة أميمة طالب في السابع من شباط فبراير القادم على مسرح محمد عبده أرينا”.

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ليلة الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد والملحن صادق الشاعر لن تكون ليلة عادية خاصة أنه سيتّم الاحتفاء بالكلمة واللحن وهو حدث فنّي ثقافي في موسم الرياض سيحييه النجوم الذين قدّموا سلسلة من الاعمال المميّزة والناجحة مع الشاعر عبدالرحمن بن مساعد والملحن صادق الشاعر وآخرها محمد عبده في أغنية “شبيه الريح” وغيرها من الأعمال. ماجد المهندس الذي طرح مؤخرًا ألبومًا بعنوان “شاطي بحر”. وتعاونات لـ أميمة طالب ضمن ألبومها الأخير “كم الساعة”. أما أنغام سبق وتعاونات مع الثنائي في ألبوم “مزح” وغيرها من الأعمال.