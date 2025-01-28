ممثلة شهيرة تدافع عن نادية الجندي والأخيرة توجّه رسالة لجمهورها

لا زال الوسط الفنّيّ المصريّ، مستمرًّا بدعم الممثّلة المصريّة، نادية الجندي والدّفاع عنها، بعد حملة التّنمّر، التي تعرّضت لها بسبب إطلالتها في حفل “مهرجان أووردز”، الذي أقيم في الرّياض هذا العام.

في هذا السّياق، دافعت الممثّلة المصريّة، نجلاء بدر، عن “الجندي”، في لقاء مع “عرب وود”، إذ أكّدت أنّ الهجوم مبالغٌ فيه وأنّ ما يعني الجمهور هو أعمال الفنّان وليس شكله.

وأضافت أنّ من حقّ نادية الجندي، أن تنزعج، من ردُود الفعل السّلبيّة والهجوم، مؤكّدةً أنّ الفنّان لن يبقى شابًّا طيلة العمر، إذ قالت: “أنا كبرت أو صغرت أو عجّزت هذا أمر يعنيني .. ستُعيبون في خلق الله؟ هذه خلقة الله يا جماعة”.

على صعيد متّصل، نشرت نادية الجندي، أكثر من صورة عبر “إنستغرام”، خلال وجودها في السّعوديّة وعلّقت، متوجّهة برسالة شكر لجمهورها، إذ كتبت: “صباح الورد من الرّياض المملكة العربيّة السّعوديّة الشّعب الجميل المُحبّ لي، الذّوّاق للفنّ وصباح المحبّة على كلّ جمهوري الحبيب النّاس المحترمة التي تدافع عنّي دائمًا، ضدّ مرتزقة السّوشيال ميديا والجيوش الإلكترونيّة مدفوعة الأجر، أشكركم على محبّتكم ودائمًا سندًا لي ويا جبل ما يهزّك ريح”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ نادية الجندي كانت قد أطلّت في حفل “جوي أووردز”، هذا العام، بفستان باللون البورغندي، مفتوحًا بشكل جانبيّ عند الخصر، إذ ظهرت بعض الزّوائد اللحميّة وهذا ما اعتبره البعض غير مناسب لسنّها وإطلالاتها الأنيقة التي تعوّد عليها الجمهور.