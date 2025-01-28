خاص بالفيديو- فيفي عبده تعِد الجمهور بمفاجأة في “العتاولة٢” مع شركة الصبّاح

عبّرت الممثّلة والرّاقصة المصريّة، فيفي عبده، عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة الجزء الثّاني من مسلسل “العتاولة”، من إنتاج شركة “الصّبّاح” والمقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥. (http://www.instagram.com/p/DFP_zuGMDAU/)

في هذا الإطار، قالت “فيفي”، في لقاء خاصّ مع “الخليج 365”، على هامش مشاركتها في حفل “جوي أووردز”، هذا العام، إنّها تشعر بقمّة السّعادة، بوجودها بين نخبة من الممثّلين في العمل، إضافة إلى المخرج أحمد خالد، الذي قالت إنّ “أخلاق الدّنيا كلّها فيه” وزملائها الرّائعين.

من جهة أخرى، رفضت فيفي، الكشف عن دورها في المسلسل قائلةً: “خلّيها مفاجأة”.

وردًّا على سؤال، عن الفيديو الذي انتشر لها مع الممثّلة صِبا مبارك والممثّل باسم سمرة وتصدّر مواقع التّواصل، بعد أن أخطأت باسم صِبا وقالت سما مبارك، أشارت”فيفي”، مُمازحة: “هما الإثنان واحد ما فيش مشكلة”.

وعن إحساسها بنجاح مسلسل “الحقيقة والسّراب”، الذي تتصدّر مشاهده التّراند على منصّة “تيك توك”، منذ خمسة عشر عامًا حتّى اليوم، قالت “فيفي”، إنّ مسلسل “الحقيقة والسّراب” هو علامة فارقة من علامات الدّراما ومسلسل رائع ومُنتشر عالميًّا.

كما حيّت فيفي عبده لبنان وتمنّت له الخير والسّعادة. ومشيرة الى أن مهرجان “جوي أووردز”، كان رائعًا، مؤكّدةً بأنّها تشعر بالسّعادة في كلّ مرّة تزور فيها السّعوديّة، لكن في حفل “جوي أووردز”، كانت سعيدة جدًّا بالتّطوّر الذي شهدته.

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نذكر أنّ مسلسل “العتاولة٢” يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الممثّلين من بينهم أحمد السّقّا، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، مصطفى أبو سريع وآخرون من الممثّلين المشاركين في الجزء الأوّل، بالإضافة إلى نجوم أخرى قد انضمّت للجزء الثّاني. تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج “سيدارز آرت برودكشن” صبّاح إخوان.