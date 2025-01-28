مهرجان أبوظبي يفتتح فعالياته بعرض أول في المنطقة لأوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة

برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، تنطلق الدورة الثانية والعشرون من مهرجان أبوظبي يوم السابع من فبراير الجاري، بعرض عالمي مميز لأوركسترا اليابان الفلهارمونية الجديدة في حضورها لأول مرة في العالم العربي، بقيادة المايسترو البارز يوتاكا سادو، وبمشاركة التينور العالمي جوناثان تيتلمان وعازف البيانو الشهير كيوهي سوريتا. وسيتواصل الإبداع مع أمسية موسيقية استثنائية ثانية يوم الثامن من فبراير للأوركسترا نفسها، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وتنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون دورة المهرجان لهذا العام تحت شعار “أبوظبي: العالم في مدينة”، احتفاءً بالتنوع الثقافي الذي تحتضنه العاصمة، وفي إطار الاحتفال بمرور أكثر من خمسين عاماً على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة اليابان، التي تم اختيارها كدولة شرف للمهرجان. وسيشهد الحفل الافتتاحي للمهرجان أداءً استثنائياً من التينور العالمي جوناثان تيتلمان، الذي سيبهر الجمهور بتقديم أعمال أوبرا بوتشيني الشهيرة، بما في ذلك “مانون ليسكوت”، و”لو فيلي”، و”توراندوت”، مجسداً بصوته المتميز هذه الروائع الموسيقية الخالدة.

وسيتألق في هذه الأمسية عازف البيانو الشهير كيوهي سوريتا، الحائز على الميدالية الفضية في مسابقة شوبان لعام ٢٠٢١، حيث سيعزف كونشيرتو البيانو رقم ٢ لرخمانينوف. كما ستقدّم الأوركسترا السيمفونية التاسعة (من العالم الجديد) لدفورجاك، التي تُعد واحدة من أعظم الأعمال السيمفونية، المستوحاة من تجارب المؤلف الموسيقي العالمي في أمريكا.

وفي الثامن من فبراير، سيشهد العرض الرئيسي الثاني عودة كيوهي سوريتا إلى المسرح ليقدم كونشيرتو البيانو الأولى لتشايكوفسكي، الذي يتميز بالبلاغة الهائلة والقوة العاطفية والإنسانية والتناغم والتوزيع الموسيقي. وسترافقه الأوركسترا بعزف مقطوعة ثلاثية لوتريات أوركسترالية للمؤلف الياباني ياسوشي أكوتاجاوا، وستُختتم الأمسية بأداء رائع للسيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي، وهي عمل فني ملهم يعالج موضوعات الحياة والصراع والانتصار.

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ويشكل هذان العرضان المميزان انطلاقة لموسم استثنائي من مهرجان أبوظبي ٢٠٢٥، ما يعزز مكانته كمنصة رائدة للتميز والإبداع الفني، حيث يجمع المهرجان نخبة من أبرز الفنانين والمؤدين العالميين ليسهم بذلك في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز التفاعل الفني على المستويين المحلي والدولي.