شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تطرح بوسترات مسلسل ظلم المصطبة بطولة ريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات أبطال مسلسل "ظلم المصطبة"، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تصدر البوسترات أبطال المسلسل الثلاثة فتحى عبد الوهاب وريهام عبد الغفور وإياد نصار، ونشرتها منصة Watch it على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام وفيس بوك.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى وعدد آخر من الفنانين.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

يقدم المخرج هانى خليفة دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التى يُحكم بها فى الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع فى إطار اجتماعى ملىء بالحكايات المشوقة.

يذكر أن المخرج هانى خليفة قدم فى رمضان الماضى مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



فتحى عبد الوهاب



اياد نصار