شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Mission Impossible 8 يلقي الضوء على أعمال توم كروز المثيرة في الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج كريستوفر ماكواري، في مقابلة مع مجلة Empire Magazine، عن أن الأعمال المثيرة التي قام بها توم كروز في فيلم Mission: Impossible, The Final Reckoning القادم، كانت شديدة للغاية لدرجة أنها تركت أحد المشاهدين خائفًا على صحته.

خلال عرض خاص، اعترف أحد أفراد الجمهور بأن المشاهد عالية المخاطر التي يظهر فيها الممثل البالغ من العمر 62 عامًا جعلتهم يشعرون وكأنهم يختنقون، بينما أضاف: "كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية".

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، قال ماكواري، الذي أخرج الأجزاء الأربعة الأخيرة من السلسلة توم كروز: "أعتقد أننا فعلنا شيئًا صحيحًا".

ويشتهر كروز بأداء أعماله المثيرة الجريئة، ويواصل دفع حدود صناعة أفلام الحركة في أحدث إصدار.

على الرغم من أن ماكواري سخر من أن هذا الفيلم يتضمن "أصعب شيء" حاولا القيام به معًا على الإطلاق، إلا أنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل محددة حول التسلسل المذهل، وفقًا للخبر.

علاوة على ذلك، ألمح العرض الترويجي إلى مشاهد تحت الماء، وحركات بهلوانية ذات سطحين تتحدى الموت، وحركة عالية التقنية، ما يواصل إرث كروز بدور إيثان هانت في السلسلة المحبوبة.

على الرغم من النكسات التي واجهها الجزء السابق من Mission: Impossible, Dead Reckoning Part One، بما في ذلك المنافسة الشديدة من Barbenheimer والميزانية المتأثرة بالوباء، فإن الفيلم القادم يعد بجذب الجماهير بمشهده المثير.

والسلسلة بطولة فينج رامز، وسيمون بيج، وفانيسا كيربي، وهايلي أتويل، جنبًا إلى جنب مع الوافدين الجدد مثل بوب أودينكيرك وهانا وادينجهام، سيُعرض فيلم Mission: Impossible — The Final Reckoning في دور العرض يوم 23 مايو.

يمكن لعشاق السلسلة أن يتوقعوا فصلاً آخر مليئًا بالأكشن حيث ألمح كروز إلى مواصلة مغامرات إيثان هانت في المستقبل.