القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وش سعد لـ أيتن عامر.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:55 مساءً - تواصل الفنانة أيتن عامر، تصوير مشاهدها في مسلسل "وش سعد"، داخل أحد الأستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يضم مجموعة من المُمثلين المصريين والإماراتيين.
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ويطل "رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافه. وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة.
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يضم عبير صبري وصلاح عبد اللهويُشارك في بطولة المسلسل بجانب أيتن عامر، كل من: مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، ومن الإمارات محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة، والعمل تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.
قصة مسلسل "وش سعد"وتدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجوله ليلاً مع سائقة سيارة أجرة، التي تأخذه إلى منزلها بدلاً من المستشفى خوفاً من المسؤولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.
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أيتن عامر مع محمد رجب في "الحلانجي"وفي سياق آخر، تُشارك أيتن عامر، في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل آخر، وهو "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، ويُشاركهما مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: محمد لطفي، وميمي جمال، وطارق صبري، ومحمود قابيل، وسامح الصريطي، وأحمد وفيق، وإبراهيم السمان، ودانا الحلبي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.
ويطل "رجب " على جمهوره بشخصية لايت، حيث يجسد دور "طه" الذي يراوغ المحيطين به بهدف إنجاز مصالحه وأهدافه. وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" في إطار اجتماعي تشويقي، وهي النوعية التي ابتعد عنها محمد رجب في السنوات الأخيرة.
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A post shared by Ayten Amer (@aytenamer)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».