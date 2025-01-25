ميرنا وليد - بيروت - حضر الممثلة والمذيعة الكويتية شجون الهاجري والممثل المصري محمد ثروت والممثلة اللبنانية برناديت حديب، فعاليات الحدث الفني الترفيهي الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة "موسم الرياض".

مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) الذي يحتفي في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية، غطت فعالياته سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر حيث كان لها سلسلة من اللقاءات نعرضها لكم تباعاً بينها مع الهاجري وثروت وحديب.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - شجون الهاجري : هذا هو التكريم الحقيقي لي .. محمد ثروت: يسرا من أهرامات الفن المصري .. وبرناديت حديب : سأكرم في هذه النسخة من جوي أووردز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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