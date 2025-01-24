توقّع صادم لـ بن أفليك بوقوع جنيفر لوبيز في حبّ كيفن كوستنر

باعتبارها شخصًا لديه مئتان وخمسون مليون متابع على موقع إنستغرام وحضور ثابت في الصّحف يعود تاريخه إلى التّسعينات، فإن جنيفر لوبّيز غير قادرة على إخفاء العديد من الأسرار هذه الأيّام. وقد تمّت تسوية طلاقها الذي حظي بتغطية إعلاميّة واسعة من زميلها الممثّل بن أفليك مؤخّرًا، كما انتشرت إشاعات بالفعل حول ارتباطها عاطفيًّا بأحد عمالقة هوليوود.

لقد زيّن كيفن كوستنر الشّاشة الفضّيّة والشّاشة الصّغيرة على مدى خمسة عقود، وحصل على الثّناء والإشادة لاتساع أعماله وتنوّعها. ولم تفقد لوبيز (خمسة وخمسون عاما) هذه الجودة، إذ كانت تتابع أعمال كوستنر (سبعون عامًا) لسنوات وقضت بعض الوقت معه مؤخّرًا خلال عطلة عيد الميلاد في أسبن بولاية كولورادو. ولكن من المؤكّد أنّ أفليك كان يعرف ذلك بالفعل – أو ربما كان يشكّ في ذلك.

اتضح أن أفليك، بطريقته الخاصّة، رأى صعود “جنيفر” قادمًا من على بعد ميل. خلال مقابلة أجريت معه عام ٢٠٢٣ للتّرويج لفيلمه “Air”، قال أفليك لـ “The Bill Simmons Podcast” إنّه “منزعج” من مدى إعجاب لوبيز بـ “Yellowstone”، وهو مسلسل تلفزيونيّ غربيّ بطولة كوستنر.

ولعب كوستنر دور البطولة في المسلسل (الذي انتهى الشهر الماضي بعد موسمه الخامس) في دور بطريرك مزرعة يلوستون داتون رانش جون داتون الثّالث، وتلقّى إشادة واسعة النّطاق لتصويره لشخصيّة داتون. دفع هذا الانتعاش المهنيّ كوستنر إلى البدء في العمل في سلسلة من الأفلام الغربيّة المعروفة باسم “سلسلة هورايزون” – ويقال إنّ لوبّيز عبّرت عن حبّها للفيلم الأوّل من “هوريزون” لكوستنر عندما التقيا في أسبن خلال العطلة.

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لا يزال يتعيّن علينا أن نرى إلى أيّ مدى سيصل كوستنر ولوبّيز بهذه الرّومنسيّة المزعومة، خاصّة وأنّ لوبّيز وأفليك قد تباعدا خلال العام الماضي. لكن كشف الأخير عن إعجاب لوبّيز بكوستنر أثبت بالفعل أنّه أمر مهمّ للغاية.