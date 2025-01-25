شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر Epic Games يضيف ألعابًا من جهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Epic Games اليوم عن تحديثات مهمة لتطبيق متجر الألعاب الخاص بها Epic Games Store للموبايل، بما في ذلك ما يقرب من 20 لعبة من جهات خارجية، والإطلاق العالمي لبرنامج الألعاب المجانية على Android، وظهوره لأول مرة على iOS في الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب هذه التحديثات، قدمت الشركة ميزات جديدة للتطبيق وشاركت مبادرات مهمة للمطورين، مسلطة الضوء على معركتها المستمرة ضد الممارسات التقييدية من قبل Apple وGoogle.

إضافة ألعاب الجهات الخارجية إلى المتجر

يتضمن تطبيق Epic Games Store للجوال الآن الموجة الأولى من ألعاب الجهات الخارجية، مما يوسع التشكيلة إلى ما هو أبعد من العناوين الشعبية مثل Fortnite وFall Guys وRocket League Sideswipe، ويعكس هذا الإنجاز جهود الشركة لتنمية المتجر بعد إطلاقه للجوال قبل أشهر فقط، وأعربت Epic Games عن امتنانها لشركائها لدعم هذه المبادرة.

إطلاق برنامج الألعاب المجانية عالميًا

وأطلقت Epic Games برنامج الألعاب المجانية على الهاتف، بدءًا من Dungeon of the Endless: Apogee (متوفر حتى 20 فبراير، باستثناء روسيا) على Android وiOS، وسيعرض البرنامج قريبًا لعبة Bloons TD 6، في البداية، سيتم تقديم الألعاب المجانية شهريًا، مع خطط للانتقال إلى جدول أسبوعي في وقت لاحق من هذا العام.

ميزات تطبيق جديدة للمستخدمين قدمت Epic Games تحديثات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم:

- تسجيل الدخول إلى حساب Epic: يمكّن حالة تسجيل الدخول المستمرة عبر Epic Games على iOS وAndroid.

- وظيفة التحديث التلقائي: تضمن أن تكون الألعاب والتطبيقات محدثة دائمًا وجاهزة للعب.

- تحديثات المطورين: تقاسم الإيرادات وتخفيضات الإتاوات