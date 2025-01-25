شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج The Brutalist يدافع عن أدريان برودى وفيليستى جونز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع المخرج برادي كوربيت عن الدراما التاريخية The Brutalist وسط ردود الفعل العنيفة المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أداء النجمين العالميين أدريان برودي وفيليسيتي جونز.

فيلم The Brutalist يدور حول المهندس المعماري، لازلو توث (برودي)، وهو ينتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته إيرزيبيت (جونز)، وبالرغم من ان العمل نال استحسان النقاد، ألا انه واجه النقد أن شارك المونتير ديفيد جانكسو أن الذكاء الاصطناعي استُخدم لتغيير لهجات برودي وجونز المجرية.

في أعقاب الانتقادات، مع تكهن البعض بأن تقنية الذكاء الاصطناعي استُخدمت لتحسين أداء النجوم، دافع كوربيت عن استخدامها في بيان قدمه إلى Hollywood Reporter.

وقال كوربيت:" إن أداء أدريان وفيليسيتي خاص بهما، لقد عملا لشهور مع مدربة اللهجة تانيرا مارشال لإتقان لهجاتهما، ولكن تم استخدام تقنية Respeecher المبتكرة في مونتاج حوار اللغة المجرية فقط، على وجه التحديد لصقل بعض الحروف المتحركة والحروف من أجل الدقة، لم يتم تغيير اللغة الإنجليزية".

وتابع كوربيت قائلاً: "كانت هذه عملية يدوية، قام بها فريق الصوت لدينا وRespeecher في مرحلة ما بعد الإنتاج، وكان الهدف هو الحفاظ على أصالة أداء أدريان وفيليسيتي بلغة أخرى، وليس استبدالها أو تغييرها وتم ذلك مع أقصى درجات الاحترام للحرفة."