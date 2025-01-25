شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تروج لأغنيتها الجديدة "عسل حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة شيرين عبد الوهاب على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم عسل حياتى، وعلقت قائلة اسمعوها دلوقتى على تليجرام، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع نابلسى.

كانت أحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً مميزاً خلال شهر ديسمبر الماضي وسط حضور جماهيري كبير، في دبي، وقدمت شيرين للحضور عدداً كبيراً من أغانيها الرومانسية التي يحبها الجمهور، أبرزها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي" وتفاعل الجمهور مع هذه الأغاني.



وأحيت أيضا شيرين حفلا غنائيا في الكويت، بحضور عدد من صناع ألبومها الأخير وصناع المزيكا، منهم الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، وتألقت بعدد كبير من أغانيها التي تفاعل معها الحضور.



يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبومها الجديد "عودتني الدنيا" العام الماضي، وواجهت صعوبات في طرح الأغاني على منصاتها بسبب النزاع القانوني مع شركة روتانا، وذلك أدي إلى حذف الأغاني من المنصات الرسمية، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية، عبر تطبيق "واتساب"، وطرحت أغاني الألبوم ومنها: "عودتني الدنيا، ابتسمت، هنحتفل، إللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، عسل حياتي، قالك نسيني".