القائمة الكاملة للمرشّحين لجوائز الأوسكار ٢٠٢٥

من المقرّر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥ يوم الأحد في الثاني من آذار/مارس القادم. وسيقدّمه كونان أوبراين في مسرح دولبي في هوليوود بولاية لوس أنجلوس، إذن، ما هي الأفلام ومن هم الممثّلين والممثّلات الذين حصلوا على ترشيحات لجائزة الأوسكار المرموقة بنسختها السّابعة والسّتين، الأكثر شهرة في الصّناعة؟

أفضل فيلم سينمائيّ

Anora – The Brutalist – A Complete Unknown – Conclave – Dune: Part Two – Emilia Pérez – I’m Still Here – Nickel Boys – The Substance – Wicked

أفضل ممثّل في دور رئيسيّ

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

أفضل ممثّلة في دور رئيسيّ

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Torres, I’m Still Here

أفضل ممثّل في دور مساعد

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

أفضل ممثّلة في دور مساعد

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Pérez

أفضل فيلم رسوم متحرّكة

Flow

Inside Out ٢

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

أفضل فيلم وثائقيّ

Black Box Diaries – No Other Land – Porcelain War – Soundtrack to a Coup d’Etat – Sugarcane

أفضل فيلم روائيّ عالميّ

I’m Still Here – The Girl with the Needle – Emilia Pérez – The Seed of the Sacred Fig – Flow

أفضل مخرج

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

أفضل سيناريو أصليّ

Anora – The Brutalist – A Real Pain – September٥ – The Substance

أفضل سيناريو مقتبس

A Complete Unknown – Conclave – Emilia Pérez – Nickel Boys – Sing Sing

أفضل تصوير سينمائيّ

The Brutalist – Dune: Part Two – Emilia Pérez – Maria – Nosferatu

أفضل أغنية أصليّة

El Mal from Emilia Pérez

The Journey from The Six Triple Eight

Like a Bird from Sing Sing

Mi Camino from Emilia Pérez

Never Too Late from Elton John: Never Too Late

أفضل موسيقى تصويريّة أصليّة

The Brutalist – Conclave- Emilia Pérez – Wicked – The Wild Robot

أفضل تصميم للأزياء

A Complete Unknown – Conclave – Gladiator II – Nosferatu – Wicked

أفضل تصميم إنتاجيّ

The Brutalist – Conclave – Dune: Part Two – Nosferatu – Wicked

أفضل المؤثّرات البصريّة

Alien: Romulus – Better Man – Dune: Part Two – Kingdom of the Planet of the Apes – Wicked

أفضل مونتاج فيلم

Anora – The Brutalist – Conclave – Emilia Pérez – Wicked

بعد ترشيحها الأوّل في الأوسكار، قالت أريانا غراندي: “لا أستطيع التوقّف عن البكاء، أشعر بالفخر لوجودي ضمن هذه القائمة الرّائعة”.

كما انتشر فيديو لـ ردّ فعل المخرجة كورالي فارغيت مخرجة فيلم THE SUBSTANCE عند إعلان ترشيحها لجائزة الأوسكار في فئة أفضل إخراج إذ بدأت بالرّقص والهتاف والصّراخ.

كما حصل الممثّل الرّوسيّ “يورا بوريسوف” على ترشيحه الأوسكاريّ الأوّل في مسيرته عن دوره المميّز في فيلم Anora.

أمّا الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار هذا العام :

-Emilia Perez ١٣ ترشيح

-The Brutalist ١٠ ترشيحات

-Wicked ١٠ ترشيحات

-A Complete Unknown ٨ ترشيحات

-Conclave ٨ ترشيحات

-Anora ٦ ترشيحات

-Dune٢: ٥ ترشيحات

-The Substance ٥ ترشيحات

-Nosferatu ٤ ترشيحات.

كما حصل فيلم The Brutalist على عشر ترشيحات أوسكار في كلّ من الفئات التّالية:

– أفضل فيلم

– أفضل مخرج

– أفضل ممثّل في دور رئيسيّ

– أفضل ممثّل في دور مساعد

– أفضل ممثّلة في دور مساعد

– أفضل سيناريو أصلي

– أفضل موسيقى أصليّة

– أفضل تصميم إنتاج

– أفضل مونتاج

– أفضل تصوير

وفي معلومة لافتة، قبل ستّة وعشرين عامًا، تمّ ترشيح فرناندا مونتينيغرو كأوّل برازيلية يتِمّ ترشيحها لجائزة أفضل ممثّلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن أدائها في فيلم Central do Brasil. . أمّا اليوم فقد تمّ ترشيح ابنتها فرناندا توريس البرازيليّة الثّانية عن أدائها بـ فيلم I’m Still Here .

حصل الفيلم الدّراميّ البرازيليّ I’M STILL HERE على ثلاث ترشيحات لجوائز الأوسكار في كلّ من الفئات التّالية : أفضل فيلم – أفضل ممثّلة في دور رئيسيّ (فيرناندا توريس) – أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنجليزيّة.

أيضًا حصل فيلم The Wild Robot على ثلاث ترشيحات لجوائز الأوسكار في كلّ من الفئات التّالية : – أفضل فيلم أنميشن – أفضل موسيقى أصليّة – أفضل صوتيّات.

حطّم فيلم Emilia Pérez الرّقم القياسيّ لأكثر فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزيّة يتِمّ ترشيحة لجوائز الأوسكار بـ ثلاثة عشر ترشيح.

كما كان لافتًا عدم ترشيح المخرج دينيس فيلنوف لجائزة أفضل مخرج عن الجزء الأوّل والثّاني لفيلم DUNE ما اعتبره جمهور الفيلم تجاهل مستمر للمخرج.

كذلك حصل نجمَي مسلسل SUCCESSION جيريمي سترونغ وكيران كولكين على أوّل ترشيح لهما لجوائز الأوسكار في نفس العام وفي نفس الفئة لأفضل ممثّل مساعد .