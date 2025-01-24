القائمة الكاملة للمرشّحين لجوائز الأوسكار ٢٠٢٥

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من المقرّر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٥ يوم الأحد في الثاني من آذار/مارس القادم. وسيقدّمه كونان أوبراين في مسرح دولبي في هوليوود بولاية لوس أنجلوس، إذن، ما هي الأفلام ومن هم الممثّلين والممثّلات الذين حصلوا على ترشيحات لجائزة الأوسكار المرموقة بنسختها السّابعة والسّتين، الأكثر شهرة في الصّناعة؟
أفضل فيلم سينمائيّ
Anora – The Brutalist – A Complete Unknown – Conclave – Dune: Part Two – Emilia Pérez – I’m Still Here – Nickel Boys – The Substance – Wicked
أفضل ممثّل في دور رئيسيّ
Adrien Brody, The Brutalist
Timothée Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
أفضل ممثّلة في دور رئيسيّ
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Torres, I’m Still Here
أفضل ممثّل في دور مساعد
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
أفضل ممثّلة في دور مساعد
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Pérez
أفضل فيلم رسوم متحرّكة
Flow
Inside Out ٢
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
أفضل فيلم وثائقيّ
Black Box Diaries – No Other Land – Porcelain War – Soundtrack to a Coup d’Etat – Sugarcane
أفضل فيلم روائيّ عالميّ
I’m Still Here – The Girl with the Needle – Emilia Pérez – The Seed of the Sacred Fig – Flow
أفضل مخرج
Sean Baker, Anora
Brady Corbet, The Brutalist
James Mangold, A Complete Unknown
Jacques Audiard, Emilia Pérez
Coralie Fargeat, The Substance
أفضل سيناريو أصليّ
Anora – The Brutalist – A Real Pain – September٥ – The Substance
أفضل سيناريو مقتبس
A Complete Unknown – Conclave – Emilia Pérez – Nickel Boys – Sing Sing
أفضل تصوير سينمائيّ
The Brutalist – Dune: Part Two – Emilia Pérez – Maria – Nosferatu
أفضل أغنية أصليّة
El Mal from Emilia Pérez
The Journey from The Six Triple Eight
Like a Bird from Sing Sing
Mi Camino from Emilia Pérez
Never Too Late from Elton John: Never Too Late
أفضل موسيقى تصويريّة أصليّة
The Brutalist – Conclave- Emilia Pérez – Wicked – The Wild Robot
أفضل تصميم للأزياء
A Complete Unknown – Conclave – Gladiator II – Nosferatu – Wicked
أفضل تصميم إنتاجيّ
The Brutalist – Conclave – Dune: Part Two – Nosferatu – Wicked
أفضل المؤثّرات البصريّة
Alien: Romulus – Better Man – Dune: Part Two – Kingdom of the Planet of the Apes – Wicked
أفضل مونتاج فيلم
Anora – The Brutalist – Conclave – Emilia Pérez – Wicked
بعد ترشيحها الأوّل في الأوسكار، قالت أريانا غراندي: “لا أستطيع التوقّف عن البكاء، أشعر بالفخر لوجودي ضمن هذه القائمة الرّائعة”.
كما انتشر فيديو لـ ردّ فعل المخرجة كورالي فارغيت مخرجة فيلم THE SUBSTANCE عند إعلان ترشيحها لجائزة الأوسكار في فئة أفضل إخراج إذ بدأت بالرّقص والهتاف والصّراخ.
كما حصل الممثّل الرّوسيّ “يورا بوريسوف” على ترشيحه الأوسكاريّ الأوّل في مسيرته عن دوره المميّز في فيلم Anora.
أمّا الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار هذا العام :
-Emilia Perez ١٣ ترشيح
-The Brutalist ١٠ ترشيحات
-Wicked ١٠ ترشيحات
-A Complete Unknown ٨ ترشيحات
-Conclave ٨ ترشيحات
-Anora ٦ ترشيحات
-Dune٢: ٥ ترشيحات
-The Substance ٥ ترشيحات
-Nosferatu ٤ ترشيحات.
كما حصل فيلم The Brutalist على عشر ترشيحات أوسكار في كلّ من الفئات التّالية:
– أفضل فيلم
– أفضل مخرج
– أفضل ممثّل في دور رئيسيّ
– أفضل ممثّل في دور مساعد
– أفضل ممثّلة في دور مساعد
– أفضل سيناريو أصلي
– أفضل موسيقى أصليّة
– أفضل تصميم إنتاج
– أفضل مونتاج
– أفضل تصوير
وفي معلومة لافتة، قبل ستّة وعشرين عامًا، تمّ ترشيح فرناندا مونتينيغرو كأوّل برازيلية يتِمّ ترشيحها لجائزة أفضل ممثّلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن أدائها في فيلم Central do Brasil. . أمّا اليوم فقد تمّ ترشيح ابنتها فرناندا توريس البرازيليّة الثّانية عن أدائها بـ فيلم I’m Still Here .
حصل الفيلم الدّراميّ البرازيليّ I’M STILL HERE على ثلاث ترشيحات لجوائز الأوسكار في كلّ من الفئات التّالية : أفضل فيلم – أفضل ممثّلة في دور رئيسيّ (فيرناندا توريس) – أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنجليزيّة.
أيضًا حصل فيلم The Wild Robot على ثلاث ترشيحات لجوائز الأوسكار في كلّ من الفئات التّالية : – أفضل فيلم أنميشن – أفضل موسيقى أصليّة – أفضل صوتيّات.
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حطّم فيلم Emilia Pérez الرّقم القياسيّ لأكثر فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزيّة يتِمّ ترشيحة لجوائز الأوسكار بـ ثلاثة عشر ترشيح.
كما كان لافتًا عدم ترشيح المخرج دينيس فيلنوف لجائزة أفضل مخرج عن الجزء الأوّل والثّاني لفيلم DUNE ما اعتبره جمهور الفيلم تجاهل مستمر للمخرج.
كذلك حصل نجمَي مسلسل SUCCESSION جيريمي سترونغ وكيران كولكين على أوّل ترشيح لهما لجوائز الأوسكار في نفس العام وفي نفس الفئة لأفضل ممثّل مساعد .
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