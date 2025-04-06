التركي جان يامان يتعرّض لهجوم واسع بعد تصريح ضد بلده

تعرّض الممثل التركي، جان يامان، لهجوم عنيف بعد ان فضّل ايطاليا على تركيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتصريح بطل “الطائر المبكر” و “لعبة حبّ”، حيث إنقسم الجمهور بين مؤيد لتصريحه ومنتقد له. البعض اعتبر أن “يامان” تعرّض في السنوات الماضية لهجوم وانتقادات في تركيا، إضافة الى معاملة سيئة من قبل الصحافة ما دفعه لمغادرتها والعيش في ايطاليا حيث قدّم هناك سلسلة من الأعمال الناجحة.

أما البعض الآخر وصف “جان يامان” بالفاشل حيث بدل أن يفتخر بكونه تركيًا يعيش في ايطاليا.

على صعيد الأعمال، ينتظر جمهور جان يامان بفارغ الصّبر عرض مسلسله الجديد “El Turco”، الذي سينطلق عرضه قريبًا في أكثر من خمسين دولة.

مسلسل “التّركيّ”، هو عبارة عن ستّ حلقات تمّ تصويرها باللغة الإنجليزيّة في دولة المجر. يتحدّث المسلسل عن القبطان الجديدي Hasan Balaban الذي يلقب بـ “El Turco”وسيعرض العمل في تركيا عبر منصّة “Gain”وفي البرازيل عبر “Globoplay” وفي روسيا عبر “Ivi” وفي إيطاليا عبر “Mediaset Infinity” وسيتِم بثّ المسلسل عالميًّا في الوقت نفسه، عبر مختلف المنصّات الرّقميّة، في جميع أنحاء العالم.

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المسلسل من إخراج أولوتش بايراقدار الذي كتب مسلسلات (إيزل- في الدّاخل- الإصطدام) وكتابة كرم ديرين الذي كتب مسلسلَي (إيزل- عشرون دقيقة).