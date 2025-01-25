شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف تتمكن من قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة على Android وiOS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح ميزة "الحذف للجميع" في واتساب للمستخدمين إزالة الرسائل المرسلة في غضون فترة زمنية معينة، ما يساعد في تصحيح الأخطاء أو سحب المحتوى غير المرغوب فيه، فغالبًا ما يترك هذا المستلمين فضوليين بشأن ما تم حذفه، سواء كانت رسالة شخصية أو شيئًا مهمًا، فهناك طرق لاسترداد هذه الرسائل.

وهنا طرقًا خطوة بخطوة لمستخدمي Android وiOS لعرض رسائل WhatsApp المحذوفة باستخدام ميزات مثل سجل الإشعارات والنسخ الاحتياطية للدردشة وتطبيقات الجهات الخارجية.

كيفية عرض رسائل WhatsApp المحذوفة على Android

يوفر نظام التشغيل اندرويد خيارات متكاملة على WhatsApp وكذلك من خلال تطبيقات الجهات الخارجية.

وهناك طرق لقراءة رسائل WhatsApp المحذوفة عبر سجل الإشعارات، حيث تتضمن أجهزة Android التي تعمل بالإصدار 11 وما فوق ميزة سجل الإشعارات، و تحتفظ هذه الأداة بسجل لجميع الإشعارات المستلمة، مما يجعلها طريقة مباشرة للوصول إلى رسائل WhatsApp المحذوفة.

خطوات تمكين سجل الإشعارات:

1.افتح الإعدادات على هاتف Android الخاص بك.

2.انتقل إلى الإشعارات وحدد الإعدادات المتقدمة (قد يختلف هذا حسب الجهاز).

3.انقر فوق سجل الإشعارات وقم بتشغيله.

4.بمجرد التمكين، سيسجل هاتفك رسائل WhatsApp الواردة، حتى إذا تم حذفها.

5.لعرضها: ارجع إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم سجل الإشعارات وتصفح الرسائل المسجلة.



وتعد هذه الميزة مجانية ومضمنة في جهازك ولا تتطلب تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ومع ذلك، فهي محدودة؛ فهي تسجل الرسائل فقط إذا تم استلام الإشعار، مما يعني أن الدردشات الصامتة لن تظهر.

ويوفر WhatsApp ميزة النسخ الاحتياطي للدردشة، مما يسمح لك باستعادة الرسائل المحذوفة إذا تم إنشاء نسخة احتياطية قبل الحذف، كما يمكن إجراء النسخ الاحتياطية يدويًا أو تلقائيًا وفقًا لجدول يومي أو أسبوعي أو شهري.

يقدم WhatsApp طريقة جديدة للتفاعل مع الدردشات

افتح WhatsApp وانتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم النسخ الاحتياطي للدردشة.

تأكد من ضبط تردد النسخ الاحتياطي على يومي أو فترة زمنية مناسبة.

انتقل إلى إعدادات جهازك، وابحث عن WhatsApp وقم بإلغاء تثبيته.

قم بتنزيل WhatsApp من متجر Google Play وقم بتثبيته.

افتح WhatsApp، وتحقق من رقم هاتفك، وانقر فوق استعادة عند مطالبتك باسترداد الدردشات من النسخة الاحتياطية.

وحول كيفية رؤية رسائل WhatsApp المحذوفة على نظام التشغيل iOS

وبالنسبة لمستخدمي iPhone، يوفر WhatsApp تكامل النسخ الاحتياطي لـ iCloud، مما يجعل من الممكن استعادة الرسائل المحذوفة، على النحو التالي:

1.افتح WhatsApp وانتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم النسخ الاحتياطي للدردشات.

2.تحقق من تاريخ ووقت آخر نسخة احتياطية للتأكد من أنها تحتوي على الرسائل المحذوفة.

3.اضغط مع الاستمرار على أيقونة تطبيق WhatsApp، ثم انقر فوق حذف التطبيق.

4.قم بتنزيل WhatsApp من App Store.

5.افتح WhatsApp، وتحقق من رقم هاتفك، واتبع التعليمات لاستعادة الدردشات من iCloud.

هذه الطريقة موثوقة لاسترداد الرسائل المحذوفة إذا كانت هناك نسخة احتياطية موجودة، ومع ذلك، فإن الاستعادة من iCloud تحل محل الدردشات الحالية ببيانات النسخ الاحتياطي.