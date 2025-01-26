شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تنفي إجبار المستخدمين على متابعة حسابات إدارة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

نفت شركة ميتا الشكاوى التي تقدم بها بعض المستخدمين بشأن إجبارهم على متابعة حسابات تابعة للإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، عبر منصة إكس، أن الحسابات المرتبطة بالرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس تدار من قبل البيت الأبيض، وأوضح أن "مع كل إدارة جديدة، يتم تحديث محتوى هذه الصفحات".

وأضاف ستون: "لم يتم إجبار أي شخص على متابعة الحسابات الرسمية على فيسبوك أو إنستجرام خلال فترة الانتقال الحكومي".

وأكد أن نفس العملية حدثت خلال الانتقال الرئاسي السابق في عام 2021.

وفي رده على شكاوى بعض المستخدمين الذين قالوا إنهم لم يتمكنوا من إلغاء متابعة الحسابات الجديدة، أوضح ستون: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة طلبات المتابعة أو الإلغاء مع تغيير إدارة هذه الحسابات".

تأتي هذه الشكاوى في ظل محاولات مستمرة من المدير التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، للبقاء على علاقة جيدة مع ترامب منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر.

وكان زوكربيرج قد حضر حفل تنصيب ترامب يوم الإثنين الماضي، كما تناول العشاء معه، وعيّن عددًا من حلفائه في مناصب رئيسية، وأوقف برامج كانت مستهدفة من قبل المحافظين.