شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مصطفى كامل يستعد لطرح أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الشاب فتحى ابن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لطرح أغنية جديدة كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع الموسيقى زووم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.



فتحى مصطفى كامل والملحن أحمد البرازيلي والموزع زووم

وطرح فتحى نجل الفنان مصطفى كامل العام الماضى أولى أغانيه بعنوان "يلا ندلع" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع رامي المصري، وميكساج وماستر أمير محروس، وإنتاج مزيكا، وتقول كلمات الأغنية: كله يوسع من قصادي مش عايز قلبة دماغ اللي هيفارقني عادي ميسويش تلاته ساغ اللي شاريني علي راسي و100 هلا واللي كاره يركن علي جمب أنا جاي مرتب ومظبط هدلع وارقص واتنطط مش هشغل بالي بحد أنا جاي ادلع في الساحل مع البيض والسمر والكواحل ونقضي الليلة بجد".



فتحى مصطفى كامل والملحن أحمد البرازيلي والموزع زووم

وروج الفنان مصطفى كامل وقتها لبرومو الأغنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلاً: "ألف ألف مبروك لابني وحبيبي وأجمل وأحلى حاجة فى حياتي، مبروك يا قلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح يا حبيبي يا رب، ويا رب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يا رب".

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية إنه يتمنى النجاح والتوفيق لنجله فتحي في أولى أغانيه التي تحمل اسم يلا ندلع، ويتوقع لها نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على القنوات ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.