شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يستعد لطرح أغنية جديدة "ياعم" من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب كريم محسن لطرح رابع أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم "يا عم" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، حيث ستكون رابع أغنياته، ومن المقرر أن يتم طرحها غدًا السبت، من كلمات عمر المصري ألحان كريم محسن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري بوستر عبيد الحربي إشراف فني وتنفيذ هالة دعبس.

كان المطرب كريم محسن طرح مؤخرًا، "لحظات التجلي" من كلمات محمود كلازا، وأغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

وأعرب المطرب كريم محسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "كده برضو ينفع" التي طرحها مؤخرًا ونال من خلالها إشادات كبيرة من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضاف أنه وافق على تلك الأغنية بعد سماع حوالى 5 أغانٍ، مشيرًا إلى أنها من كتابة وألحان عزيز الشافعى الذى أتعاون معه لأول مرة فى مشوارى الغنائى، ومن توزيع أحمد عادل وأشار إلى أن أغنية "كده برضو ينفع" تحمل طابع اللحن الطربى، وكلماتها قريبة من الناس كما أنها تحمل سؤال وإجابة.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".