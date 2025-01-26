شكرا لقرائتكم خبر عن %66 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأيد 66% من القراء مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بينما عارض 34% من القراء مطالب تكثيف ندوات التوعية لطلاب الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.