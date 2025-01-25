شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الملحن أحمد حسين وصلاة الجنازة غدا بمسجد حسن الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن أحمد حسين وفاة والده، حيث كتب على صفحة الفيس بوك "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي حسين عبد السلام حسن عويضة، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة ستقام غدا عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي.

وأضاف: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”، “بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.



تغريدة الملحن احمد حسين



ويعتبر الملحن وعازف الجيتار أحمد حسين واحدا من أشهر عازفي الجيتار في مصر والعالم العربي، وعضوا في فرقة الهضبة عمرو دياب، حيث بدأ التعاون بينهما عام 2016، وتولى وضع لحن أغنية "القاهرة"، التي قدمها الهضبة مع الفنان محمد منير.



وكما قام أحمد حسين بالعزف على آلة الجيتار مؤخرا في العديد من أغاني ألبوم النجم عمرو دياب، منها: "واخدين راحتهم"، إلى جانب الأغنية الرئيسية "مكانك"، ومن قبلها "خلص على قلبي"، وشارك بالظهور في كليبات أغاني "أماكن السهر"، و"الدنيا بترقص"، التي قدمها الهضبة.