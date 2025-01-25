شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي: شرم الشيخ أول مهرجان مصري وعربي يحصل على جائزة كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال لقاءه بندوة الخليج 365، أن الجائزة العالمية التي حصل عليها من كوريا الجنوبية يعد تكريم كبير له ولمهرجان شرم الشيخ المسرحي، وهو مايدفعه إلي إستكمال الطريق الذي بدأه، وهذه الجائزة يتم منحها من قبل وزارة الثقافة الكورية، ومن الجمعية الكورية للمسرح.

وتابع: منح التكريم من دولة تهتم بالثقافة والفنون شيء عظيم، وهذا التكريم جاء من خلال متابعتهم لنا العام الماضي، وفي أول ديسمبر قاموا بإرسال خطاب رسمي أننا رشحنا للجائزة مع ثلاث مهرجاناات أخرى، ووقع الإختيار على مهرجان شرم الشيخ المسرحي، وأستطعنا بحصولنا على هذه الجائزة أن نكون أول مهرجان مصري وعربي يحصلوا على هذه الجائزة.

وكانت قد حصد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام الجائزة العالمية الكبري المقدمة من اداة مهرجان K - theater award والجائزة بعنوان "الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024 للمساهمة المتميزة في مجتمع المسرح الدولي.

وتلك الجائزة المقدمة من وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية وبترشيح من الجمعية الكورية للمسرح بكوريا الجنوبية حيث تلقت إدارة المهرجان خطاباً رسمياً بالترشح لتلك الجائزة الكبري عقب انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان التي حملت اسم الراحل جلال الشرقاوي والتي عقدت في الفترة من 15-20 نوفمبر 2024 بمدينة السلام شرم الشيخ.