الإعلان عن تقديم بن أفليك الجزء الجديد من فيلم "the accountant"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - أعلنت استوديوهات "أمازون MGM" عن فيلم "The Accountant 2" من بطولةوالذي يعد الجزء الثاني من فيلم الأكشن " The Accountant" وقد تم عرضه عام 2016.وبحسب ملخص أحداث الفيلم، يخرج "كريستيان وولف" والذي يجسد شخصيته النجم بن أفليك من مخبئه بواسطة وكيلة الخزانة "ماريبيث ميدينا" والتي تُجسد شخصيتها سينثيا أداي روبنسون، بعد مقتل شخص قريب منهما على يد قتلة مجهولين، وتستمر أحداث الفيلم من خلال محاولة "كريستيان وولف" حل جريمة القتل حيث يجب عليه تجنيد مساعدة شقيقه المنفصل عنه ولكنه شديد الخطورة ويُدعى "براكس" والذي يُجسد شخصيته الفنان جون بيرنثال.ومن المنتظر أن يتم عرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان "SXSW" السينمائي في 8 مارس المُقبل، وسيتم طرحه بدور العرض السينمائي في 25 أبريل المُقبل.ويأتي الجزء الجديد من فيلم "The Accountant 2" من إخراج جافين أوكونور والذي أخرج الجزء الأول منه "The Accountant"، والسيناريو لـ بيل دوبيوك.يُذكر أن النجمة العالمية جينيفير لوبيز Jennifer Lopez قد تقدمت بطلب طلاق من النجم بن أفليك في 20 أغسطس من العام الماضي 2024، بعد بعد عقود من علاقة حب قوية جمعتهما كُللت بالزواج في 2022 وقد إستمر زواجهما لمدة عامين، وتم الطلاق رسمياً بينهما.ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة "People"، لم يصمد زواج ثنائي هوليوود الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك المعروفين إعلامياً باسم بنيفر، حيث تم الطلاق رسمياً بينهما، وقد جاء الحُكم بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من إبريل، هو تاريخ انفصالهما واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

