ستينغ يُشغل بال جمهوره بعد تأجيل حفلاته… ما الذي يعانيه المغنّيّ؟

أعلن المنتج والمغنّيّ والمؤلف الموسيقيّ البريطانيّ الأسطوريّ ستينغ (ثلاثة وسبعين عامًا) عن تأجيل نشاطاته الفنّيّة كافّة في المرحلة الحاليّة إضافة إلى إلغاء ظهوره في حفل جوائز مجلة Bass، إذ كان من المقرّر تكريمه اليوم الخميس في The Observatory في سانتا آنا، كاليفورنيا.

وبالإضافة إلى ذلك، في البيان الذي نشره على صفحته على موقع إنستغرام، أعلن ستينغ وفريقه الإنتاجيّ رسميًّا عن نشر الحفلتَين اللتَين كان من المقرّر إقامتهما في فينيكس بولاية أريزونا، وويتلاند بولاية كاليفورنيا. وجاء ذلك في منشور على مواقع التّواصل الاجتماعيّ:

“بناء على نصيحة الطّبيب، وبسبب المرض، يأسف ستينغ بشدّة على اضطراره إلى إلغاء ظهوره في حفل جوائز مجلة “باس” اليوم الخميس وسيؤجّل حفلاته الموسيقيّة STING 3.0 في فينيكس، أريزونا (التي كان من المقرّر في الأصل أن تقام في الرّابع والعشرين من يناير) إلى الأوّل من يونيو وويتلاند، كاليفورنيا (كان من المقرر أصلًا أن يقام الحفل في الفترة من السّادس والعشرين من يناير إلى الثّامن والعشرين من مايو، بالإضافة إلى أدائه في الذّكرى العشرين لشركة Cherrytree Music Company، الذي سيقام الآن في التّاسع والعشرين من أيار/مايو”.

لن يتمكّن ستينغ من العودة إلى المسرح إلّا في نهاية هذا الشّهر عندما يتعافى، وذلك من أجل جولته STING 3.0 والتزاماته وظهوره العام، ولكن يبقى السّؤال ما إذا كان يعاني من مرض حسّاس أمّ ماذا؟ السّبب وراء أخذ قسط من الرّاحة، بقدر ما هو معروف، كان المغنّيّ دائمًا فخورًا بصحّته ولياقته البدنيّة، وهذا ما يعود إلى النّظام الغذائيّ الكلّي الذي يتبعه مع زوجته ترودي ستايلر الذي يستغني تمامًا تقريبًا عن اللحوم ومنتجات الألبان والسكر، ويتضمن الكثير من الخضروات والحبوب العضويّة، ويترك الأطعمة المصنّعة جانبًا.

لذلك لا بد من حتميّة استبعاد أن يكون سبب “الحالة الطّارئة” التي دفعته إلى تأجيل حفلاته وعروضه مرتبطًا بالطّعام، بما أنّ “ستينغ” يأخذ طعامه الخاصّ في جميع جولاته. ولم يتِمّ تحديد سبب الحالة الطّارئة، وتمّ الإبقاء على البيان الرّسميّ بالقول “بناءً على نصيحة طبيبه”.