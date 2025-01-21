شكرا لقرائتكم خبر عن أمير فخر الدين يتحدث عن اختيار فيلمه فى مهرجان برلين السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائى الدولى عن اختيار فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين ليكون الفيلم العربى الوحيد الذى ينافس بالمسابقة الرسمية فى دورته الخامسة والسبعين المُقامة فى الفترة من 13 إلى 23 فبراير.

تدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث منير (جورج خباز) عن العزلة للتأمل فى خطوته الأخيرة، فيجد العزاء فى الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.

متحدثًا عن فيلمه، قال المخرج أمير فخر الدين: "بدأ فيلم يونان كتأمل في النزوح، وفي المساحات الهادئة التي يخلقها النزوح داخلنا وحولنا، أردت استكشاف ما يحدث عندما يختفي المألوف، عندما ينكسر شعور الوطن والانتماء، تاركًا لنا مهمة الإبحار في الصمت الذي يليه"، وأضاف "أن إيقاع قصته هو الانغماس والفقد والعودة، ما يختفي لا يختفي إلى الأبد، لكنه لا يعود دون تغيير".

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج اللبناني الشهير جورج خباز الذي شارك في كتابة الفيلم المرشح للأوسكار وصاحب أعلى إيرادات عالمية لفيلم عربي كفرناحوم (2018)، مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا التي شاركت مؤخرًا في فيلم Poor Things وسبق لها الفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجاني كان وبرلين، بالإضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان المعروف بأدوار البطولة في أفلام 200 متر (2020) والجنة الآن (2005) الذي ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية وشارك مؤخراً في فيلم The Last Planet للمخرج تيرانس ماليك، والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones، والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا الذي شارك في مسلسلات شهيرة منها Game of Thrones وStranger Things.

طاقم العمل خلف الكاميرا يضم مواهب من أنحاء العالم، منهم مدير التصوير الكندى رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا) ومصممة الإنتاج ماري-لوي بالزر، وتصميم الصوت لكوين-إيل سونغ، والموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة).