ديمة قندلفت تتفاعل مع فرحة جمهورها: مصدر إلهام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 10:23 مساءً - عبَّرت النجمة السورية ديمة قندلفت عن سعادتها بردود الفعل الواسعة حول شخصية "تالا" التي تتقمصها خلال أحداث مسلسل "القدر"؛ الأمر الذي دفعها لتوجيه رسالة لجمهورها ومحبيها الذين أبدوا إعجبابهم بتلك الشخصية.

ديمة قندلفت: شكر كبير من القلب

ونشرت ديمة قندلفت مجموعة صور لها من كواليس المسلسل عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت بالقول قائلة: "شكر كبير من القلب على محبتكم ودعمكم، تفاعلكم دائماً مصدر فرح وإلهام "تالا" القدر".

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كيف كان ظهور ديما قندلفت في مسلسل "القدر"؟

وجسدت ديمة قندلفت شخصية "تالا" والتي كانت من الأدوار المحورية بالمسلسل؛ فهي الفتاة التي تعرضت لحادث تسبب في منعها من الإنجاب؛ هذا الأمر أثار تعاطف الجمهور معها في ظل محاولاتها المستمرة مع زوجها "زيد" للحصول على طفل. وبعدما باءت المحاولات بالفشل، لتتدخل حماتها "نجوى" وتقترح إيجاد أم حاضنة للحفاظ على استمرارية العائلة. هذا الاقتراح يؤدي إلى إجبار "نور" رزان جمال، وهي فتاة تعيش ظروفاً معيشية صعبة، على قبول الدور بسبب ضعف موقفها الاجتماعي.

مسلسل "القدر" هو دراما اجتماعية رومانسية مأخوذة عن المسلسل التركي "يوم كتابة قدري"، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم: قصي خولي، رزان جمال، وسام حنا، ميلاد يوسف، ورنده كعدي، إلى جانب حسن عويتي، رانيا سلوان، فارس ياغي، وآخرين من نخبة الممثلين السوريين واللبنانيين.

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مشاركة درامية أخرى لـ ديمة قندلفت

على جانب آخر تشارك الفنانة السورية ديمة قندلفت في مسلسل آخر بعنوان "السجين"، يروي المسلسل، الذي ينتمي إلى فئة الأكشن والبوليسي، قصة جنرال يدخل السجن في مهمة شبه مستحيلة، لتبدأ رحلة الانتقام وسط تناول أحداث صادمة لحياة المساجين، ويضم عدداً من النجوم، وهم: رشيد عساف، نضال نجم، مهيار خضور، سارة أبي كنعان، وآخرون.



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