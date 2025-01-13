خاص وبالفيديو - هل تقبل ياسمينا العبد بعريس يمتلك هذه الصفة ؟ وماذا قالت عن هند صبري ؟

ميرنا وليد - بيروت - "سكر" فيلم سينمائي غنائي، كان الجزء الأول منه قد أطلق العام الماضي، فيما يأتي جزأه الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة حمادة، وإخراج تامر المهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى.



يستوحي "سكر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

تأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة الممثلين ماجدة زكي، محمد ثروت، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد وغيرهم.

جرى اختيار "سكر" من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن الأفلام الرئيسية المشاركة لهذا العام أي في دورة المهرجان الرابعة التي أقيمت وحملت عنوان "للسينما بيت جديد".

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع الممثلة المصرية ياسمينا العبد تشاهدون تفاصيله في الفيديو المرفق: