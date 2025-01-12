هكذا علّق متنافسو إكس فاكتور قبل الحلقة النهائية فمن سيحصد اللقب!

المنافسة على لقب "إكس فاكتور"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 07:20 مساءً - بعد أسابيع من المنافسة والعروض الرائعة، ساعات قليلة تفصلنا عن الفائز باللقب "" لهذا العام؛ إذ ينتظر عشاق البرنامج لحظة الحسم وإعلان النتيجة والفائز، بفارغ الصبر.يتنافس ثلاثة متسابقين على لقب "إكس فاكتور"، وهم: السعودي مجيد خالد، والأردني هاشم الرقاد، والسوري عبدالرحيم الحلبي. وذلك بفضل الأداء الرائع لهم؛ حيث استطاعوا التأهُّل إلى هذه المرحلة النهائية، بعد أن حصلوا على أعلى نسب التصويت من الجمهور، والتي تجعلهم يتنافسون على اللقب.وقد شارك الحساب الرسمي لقناة "دبي" عبْر إنستغرام، مقطع فيديو عبّر من خلاله المتنافسون الثلاثة عن حماسهم للحلقة النهائية؛ حيث قال هشام الرقاد من الأردن: "المعنوية عالية، وخلال البروفات نتدرب جيداً من أجل حفلة النهائي". كما أضاف مجيد خالد من السعودية : "سواء فزت باللقب أو لم أفز، أنا سعيد بوصولي لهنا، وإن شاء الله أحقق اللقب".وقال عبدالرحيم الحلبي من سوريا: "هذه المرة الأخيرة التي أشاهد فيها الجمهور؛ فمن اللازم تقديم كلّ شيء عندي".وقد علّق الحساب على مقطع الفيديو؛ حيث قال: "غداً هو اليوم المنتظَر‏ للعرض الختامي لإكس فاكتور، وأيضاً آخر يوم من ليالي المهرجان. بعد أسابيع من الأداء المذهل والعمل الجاد، حان وقت الحسم. لا تفوّتوا العرض المباشر الأخير على مسرح ليالي المهرجان؛ لمعرفة مَن سيحصل على اللقب، واستمتعوا بالألعاب النارية التي ستضيء السماء في ختام المهرجان".

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الموسم الثاني من "إكس فاكتور"

يُذكر أنه انطلق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" يوم 3 نوفمبر الماضي 2024، على قناة دبي. وقد ضمت لجنة تحكيم البرنامج كلّاً من: الفنان اللبناني راغب علامة، والمغني والممثل والملحن الإماراتي فايز السعيد، والمطربة العراقية رحمة رياض.

أما الموسم الأول فقد انتهى عرضه في أوائل عام 2024، وشارك في لجنة تحكيمه: عبد الله الرويشد، أنغام وراغب علامة.



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