شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندا توريس تفوز بـ جولدن جلوب بعد 25 عامًا من ترشيح والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الممثلة فرناندا توريس بجائزة جولدن جلوب للمرة الأولى، ورسخت مكانتها في سباق الجوائز، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درام عن مشاركتها في فيلم I’m Still Here، منذ ساعات.

وبدت توريس، 59 عامًا، مذهولة لسماع اسمها، وحرصت على أن تكون كلمتها مختصرة، وذلك بعدما قد تم ترشيحها ضد باميلا أندرسون"The Last Showgirl"، وأنجلينا جولي "Maria"، ونيكول كيدمان "Babygirl"، وتيلدا سوينتون "The Room Next Door" ، وكيت وينسلت "Lee"، ولم يكن من المتوقع أن تتفوق على كل هؤلاء النجوم.

في الدراما السياسية I’m Still Here، تلعب توريس دور يونيس بايفا، وهي أم حزينة تحاول التعامل مع الاختفاء القسري لزوجها، السياسي اليساري السابق روبنز بايفا، أثناء الدكتاتورية العسكرية في البرازيل.

واعترفت توريس من على خشبة المسرح بعد تسلمها الجائزة قائلة: "يا إلهي، لم أقم بإعداد أي كلمة لأنني كنت متأخرة عن الحفل."

أصبحت توريس أول ممثلة برازيلية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، وبدا فوزها ذا مغزى خاص لأن والدتها، فرناندا مونتينيجرو، تم ترشيحها سابقًا في نفس الفئة في عام 1999 عن فيلم " Central Station"، والذي نال ترشيحًا لجائزة الأوسكار أيضًا، تظهر مونتينيجرو، التي تبلغ من العمر الآن 95 عامًا، في فيلم " I’m Still Here" كنسخة أكبر سنًا من توريس.

قالت توريس عن فوزها: "كانت والدتى هنا قبل 25 عامًا، وهذا دليل على أن الفن يمكن أن يستمر طوال الحياة، حتى في اللحظات الصعبة مثل هذه، وأن فيلم " I’m Still Here" "يمكن أن يساعدنا على التفكير في كيفية البقاء في الأوقات الصعبة".

عرض فيلم " I’m Still Here " لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو، ومنذ ذلك الحين، تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة أفلام دولية من قبل المجلس الوطني للمراجعة وحصل على ترشيح آخر لجائزة جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية. كما تم اختيار فيلم " I’m Still Here" ليكون الفيلم البرازيلي المرشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي.

لم تحدد توريس على خشبة المسرح ما تعنيه بـ "الأوقات الصعبة"، ومع ذلك، قال صناع فيلم " I’m Still Here" إن قصة الفيلم لها صدى مختلف بعد انتفاضة 6 يناير في الولايات المتحدة وأعمال الشغب في عام 2023 في البرازيل حيث اقتحم أنصار السياسي اليميني جايير بولسونارو المباني الحكومية البرازيلية بسبب مزاعمه الكاذبة بتزوير الانتخابات.



فرناندا توريس ووالدتها فرناندا مونتينيجرو