"WICKED" يفوز بجائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر في حفل غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - أُسدل الستار على حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2025 في نسخته الـ 82، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024. وقد تم خلال الحفل الإعلان عن فوز فيلم "WICKED" بجائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر، وجاء الفيلم من بطولة أريانا غراندي، سينثيا إيريفو ومن إخراج جون.إم.تشو.

ودارت أحداث الفيلم الذي صدر مطلع ديسمبر الماضي حول قصة "إلفابا" والتي تُعاني بسبب لون بشرتها الأخضر والغريب، فيما تعيش على جانب آخر "جليندا" حياة مختلفة مليئة بالطموح والتهور على أمل تحقيق أحلامها ويتواجهان سويًا لتستمر أحداث الفيلم.

"Flow" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

كما شهد الحفل الإعلان عن فوز فيلم "Flow" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج جينتس زلبالوديس ودارت أحداثه حول قط يواجه الفيضان بُصحبة مجموعة من الحيوانات الأخرى حتى يصلوا إلى قارب يُقرروا أن يسكنوا فيه طلبًا للنجاه ويبقى عليهم أن يتعاونوا سويًا على الرغم من إختلافاتهم.

وكان قد تنافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025 أمام فيلم "Flow" أفلام: " INSIDE OUT 2، MEMOIR OF A SNAIL، MOANA 2، WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL، THE WILD ROBOT".

كما شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 فوز المخرج برادي كوربيت بجائزة أفضل مخرج عن فيلم THE BRUTALIST، ويأتي فوز الفيلم بعد أن نافس معه في نفس الفئة جاك أوديار عن فيلم EMILIA PÉREZ، شون بيكر عن فيلم ANORA، إدوارد بيرغر عن فيلم CONCLAVE، كورالي فرجات عن فيلم THE SUBSTANCE، وبايال كاباديا عن فيلم ALL WE IMAGINE AS LIGHT.

تفاصيل حفل جوائز غولدن غلوب

يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب تم إطلاقه عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

