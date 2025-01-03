سارة درزاوى نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها في حضور أشرف عبد الباقي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 01:19 مساءً - كشفت الفنانة الشابة سارة درزاوي نجمة "مسرح مصر" عن احتفالها بزفافها بعد 4 سنوات من خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث فاجأت سارة الجمهور والمتابعين أمس بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع انستغرام، من حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
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سارة درزاوي احتفلت بزفافها بعد خطوبة 4 سنوات كاملة، حيث أعلنت خطبتها في شهر نوفمبر من عام 2020، بعدما احتفلت بهذه المناسبة في منزلها بحضور الأسرتين فقط، ونشرت وقتها الصور على حسابها بموقع انستغرام معلقة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها".
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سارة درزاوى شاركت أيضاً في فيلم "أنت إيه" بطولة أبرام سمير ومحمد ثروت وحامد الشراب ونرمين ماهر ولطفى لييب، وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن توتا وبيومى فؤاد ومها أبو عوف ونور قدرى، وفيلم "شاومينج" بطولة أحمد سلطان وتونى ماهر وبيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.
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أشرف عبد الباقي أبرز حضور حفل الزفافسارة درزاوي احتفلت بزفافها في حضور العائلتين والأصدقاء المقربين، وعدد قليل من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على الحضور وتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى تواجد الفنان هشام إسماعيل، ومن نجوم فرقة مسرح مصر حضر الشباب مصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب فيما غاب عدد كبير من زملائها بمسرح مصر.
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سارة درزاوي احتفلت بزفافها بعد خطوبة 4 سنوات كاملة، حيث أعلنت خطبتها في شهر نوفمبر من عام 2020، بعدما احتفلت بهذه المناسبة في منزلها بحضور الأسرتين فقط، ونشرت وقتها الصور على حسابها بموقع انستغرام معلقة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها".
سارة درزاوي وبدايتها مع مسرح مصرالفنانة درزاوي بدأت مشوارها الفني من خلال عروض مسرح مصر الذي قدمه الفنان أشرف عبد الباقي على مدار سنوات، حيث شاركت في جميع مواسمه، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية ولكنها لم تحظ بشهرة كبيرة مثل زملائها في فرقة مسرح مصر الذين انطلقوا معها، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها "ونسنى" بطولة أحمد سلطان، محمود الليثى، حازم إيهاب، بسنت شوقى، وإخراج رامى رزق الله.
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https://www.instagram.com/p/DEVjkwXOHOC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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سارة درزاوى شاركت أيضاً في فيلم "أنت إيه" بطولة أبرام سمير ومحمد ثروت وحامد الشراب ونرمين ماهر ولطفى لييب، وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن توتا وبيومى فؤاد ومها أبو عوف ونور قدرى، وفيلم "شاومينج" بطولة أحمد سلطان وتونى ماهر وبيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».