سارة درزاوى نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها في حضور أشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي أبرز حضور حفل الزفاف

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سارة درزاوي وبدايتها مع مسرح مصر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2025 01:19 مساءً - كشفت الفنانة الشابةنجمة "" عن احتفالها بزفافها بعد 4 سنوات من خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث فاجأت سارة الجمهور والمتابعين أمس بنشر صور وفيديوهات على حسابها بموقع انستغرام، من حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.سارة درزاوي احتفلت بزفافها في حضور العائلتين والأصدقاء المقربين، وعدد قليل من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على الحضور وتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة، إضافة إلى تواجد الفنان هشام إسماعيل، ومن نجوم فرقة مسرح مصر حضر الشباب مصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب فيما غاب عدد كبير من زملائها بمسرح مصر.يمكنكِ قراءة.. النقاد يكشفون لـ"الخليج 365 نت" 7 أسباب لتأخر نجومية بطلات "مسرح مصر"احتفلت بزفافها بعد خطوبة 4 سنوات كاملة، حيث أعلنت خطبتها في شهر نوفمبر من عام 2020، بعدما احتفلت بهذه المناسبة في منزلها بحضور الأسرتين فقط، ونشرت وقتها الصور على حسابها بموقع انستغرام معلقة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها".الفنانة درزاوي بدأت مشوارها الفني من خلال عروضالذي قدمه الفنانعلى مدار سنوات، حيث شاركت في جميع مواسمه، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية ولكنها لم تحظ بشهرة كبيرة مثل زملائها فيالذين انطلقوا معها، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها "" بطولة أحمد سلطان، محمود الليثى، حازم إيهاب، بسنت شوقى، وإخراج رامى رزق الله.إقرأي أيضاً.. هل سيستمر مسرح مصر بممثلين جدد بدلًا من نجومه الحاليين؟سارة درزاوى شاركت أيضاً في فيلم "" بطولة أبرام سمير ومحمد ثروت وحامد الشراب ونرمين ماهر ولطفى لييب، وظهرت كضيفة شرف خلال فيلم "" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن توتا وبيومى فؤاد ومها أبو عوف ونور قدرى، وفيلم "" بطولة أحمد سلطان وتونى ماهر وبيومى فؤاد ونشوى مصطفى وسامى مغاورى.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».