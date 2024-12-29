بهذه الطريقة أحمد زاهر يودع عام 2024

أحمد زاهر يودع 2024 برسالة لزوجته

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - ودع الفنانعام 2024، بكلمات الحب ورسالة رومانسية وجهها إلى زوجته السيدة هدى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنان أحمد زاهر من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"، عددًا من الصور جمعته بزوجته السيدة هدى، ووجه لها رسالة رومانسية يختتم بها عام 2024، حيث قال: "مش بس التفاصيل ده كل حاجة في الدنيا أحلى بوجودك فيها انتي".وأكمل أحمد زاهر: "من غيرك مش عارف ازاي كنت ممكن اكمل انتي احلي حاجه في حياتي سنه جديده ان شاء الله سعيده بوجودك جنبي ربنا يحفظك ليا بحبك .. 2025 ".

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أحمد زاهر يشارك في المارثون الرمضاني 2025

يشاركفي دراما رمضان 2025 مجدداً خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي والذي انطلق تصويره مؤخراً، ويشاركهما البطولة أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.يذكر أنإلى جانب "سيد الناس" في رمضان 2025، يظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر والذي تم الانتهاء من تصويره الشهر الماضي كأول أعمال رمضان التي ودعت التصوير، ويشارك في بطولة العمل ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».