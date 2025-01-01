شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين فى العرض الخاص لفيلم الدشاش (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنانون خالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين، والشاعر هشام الجخ، وعمرو عبد العزيز، ومحمد عطية، والفنان محسن منصور على حضور العرض الخاص لفيلم الدشاش، والذي يعرض اليوم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وحضر كذلك النجم محمد سعد بطل الفيلم، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنان ياسر علي ماهر، والفنان شريف الشعشاعي.



نسرين أمين في العرض الخاص لفيلم الدشاش



باسم سمرة في العرض الخاص لفيلم الدشاش



خالد الصاوي في العرض الخاص لفيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.



محمد سعد الذى اعتاد على تقديم نجاحات عديدة في عالم السينما من بوابة أعمال كسرت أرقام قياسية في عالم الإيرادات مثل اللمبي ثم اللي بالك بالك وعوكل وبوحة، وغيرها من الأفلام الناجحة إلا أنه غاب عن السينما طيلة 5 سنوات كاملة قبل العودة بالفيلم الجديد الذى يحمل اسم الدشاش.



جمهور محمد سعد بدوره يعول على محمد سعد من أجل عودته بقوة للسينما خاصة -مثلما ذكرنا- أنه أحد أهم نجومها ممن لهم باع فيها كأحد أهم نجوم جيله مع الفنان محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز لغيرهم من أهم الأسماء التى شكلت جيلاً مميزاً صنع تاريخاً بصناعة السينما.