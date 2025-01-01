تعرفوا إلى شخصيات فيلم الدشاش بعد إنطلاقه في دور العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - انطلق فيلم "الدشاش" رسمياً في دور العرض المصرية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير ليكون أول أفلام السينما المصرية في العام الجديد 2025، ويشهد الفيلم كذلك على عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب دام 5 سنوات كاملة وتحديداً منذ تقديمه بطولة فيلم "محمد حسين" الذي تم عرضه عام 2019.

محمد سعد في تحدِ جديد

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ويخوض محمد سعد تحدِ جديد في "" الذي لا يعتمد فيه بشكل أساسى على الكوميديا التي اعتاد على تقديمها في كل أعماله السابقة سواء في السينما أو الدراما، وفي نفس الوقت لا يقد "كاراكتار" مثل اللمبي أو كركر أو عوكل وانما يظهر بشكله الطبيعي مع اختيار لوك لمناسبة الشخصية حيث يظهر بدور شخص أجبرته الظروغ على الدخول في عالم العاصابات والملاهي الليلية بعدما كان يعمل في نظافة أحد المساجد.

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يظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم متزوجاً من نسرين طافش وهي سيدة مجتمع ولكن علاقتهما ليست على ما يرام، في حين تظهر زينة في دور البنت الشعبية البسيطة التي تتخرج من الجامعة ولكنها تكافح مع والدتها ويقع في حبها محمد سعد، فيما يظهر باسم سمرة الذي يتاجر في الممنوعات ويدخل في عداوة مع محمد سعد، أما نسرين أمين فتلعب دور راقصة في الملهى الليلى الذي يتردد عليه محمد سعد طوال الوقت.

أبطال فيلم الدشاش

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يُشارك في بطولة، بجانب الفنان، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

محمد سعد قدم آخر أفلامه، "محمد حسين" الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشري، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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