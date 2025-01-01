شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكترونى وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء والان مع تفاصيل الخبر

تشهد هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صّديق رئيس الهيئة، التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، وذلك يوم الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يشهد حفل التدشين عددا من من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كل من المستشار عدنان فنجرى، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.